بومبيو يهاتف عبد المهدي بعد يومين من هجوم أرامكو

اربيل (كوردستان 24)- ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاثنين أن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولم يحدد مكتب عبد المهدي في بيانه المقتضب ما جرت مناقشته في الاتصال، في الوقت الذي نفى فيه العراق استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال امس إن الولايات المتحدة "مستعدة" لرد محتمل على الهجمات بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة بالمسؤولية على إيران.

ويقول بومبيو إنه ما من دليل على أن الهجوم جاء من اليمن.

كان مسؤول أمريكي كبير قد ذكر، حسبما اوردته رويترز، أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الذي هدد إمدادات النفط العالمية جاء من ناحية إيران.

وتدعم هذه التصريحات زعم واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الهجمات، التي قطعت أكثر من خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وليس جماعة الحوثي.