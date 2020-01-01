ضحايا بصفوف الأمن العراقي بهجوم داعشي ليلي قرب بغداد

اربيل (كوردستان 24) - اوقع هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش، قتيلين وعددا من الجرحى بصفوف القوات الامنية العراقية قرب العاصمة بغداد، بحسب ما افادته خلية الاعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان أمس الثلاثاء ان عناصر لداعش هاجموا "احدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل/فوج طوارئ صلاح الدين الرابع في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد".

واضاف البيان ان الهجوم ادى الى مقتل منتسبين اثنين وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط.

وافادت الخلية ايضا في بياناتها بتعرض معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد لهجوم بصواريخ كاتيوشا، بينما سقطت 3 قنابر هاون في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية ان الهجومين الاخيرين لم يسفرا عن اية خسائر مادية وبشرية غير انها لم تسم منفذيهما.

وقال المكتب الإعلامي في البنتاغون أن القذائف سقطت على بعد أكثر من كيلومترين من قاعدة التاجي وأنه لم يصب أي أحد في صفوف القوات الأميركية بأذى.