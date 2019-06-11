كوردستان ترحب بالاستثمار الامريكي وتؤكد: لن نعتمد على الثروة النفطية

اربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني بالمستثمرين الأمريكيين، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الثروة النفطية.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني لوفد موسع لغرفة التجارة الامريكية برئاسة نائب رئيس الغرفة ستيف لوتس لشؤون الشرق الاوسط.
وعبر بارزاني عن سعادته برغبة الشركات الامريكية بالاستثمار في كوردستان آملا أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي وكافة المجالات.
وسلط بارزاني الضوء على الخطوات الاخيرة لتشكيل الكابينة الحكومية للاقليم مؤكدا ان الحكومة الجديدة تركز في برامجها على تطوير الجانب الاقتصادي.
ولفت الى ان الشركات الأمريكية ستستفيد من التسهيلات التي تقدمها حكومة الاقليم للمستثمرين.
وشدد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني على ضرورة ان تعمل حكومته على ايجاد مصادر للدخل غير الثروة النفطية.
واشار رئيس الوفد الامريكي ستيف لوتس الى رغبة غرفة التجارة الامريكية في تشجيع المستثمرين الامريكيين على الاستثمار في اقليم كوردستان.
وتناول اللقاء بحث سبل تطوير قطاعات الزراعة وقطاع الصحة والتكنولوجيا والصناعة والتربية في كوردستان.
سوار احمد
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