كوردستان ترحب بالاستثمار الامريكي وتؤكد: لن نعتمد على الثروة النفطية

اربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني بالمستثمرين الأمريكيين، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الثروة النفطية.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني لوفد موسع لغرفة التجارة الامريكية برئاسة نائب رئيس الغرفة ستيف لوتس لشؤون الشرق الاوسط.

وعبر بارزاني عن سعادته برغبة الشركات الامريكية بالاستثمار في كوردستان آملا أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي وكافة المجالات.

وسلط بارزاني الضوء على الخطوات الاخيرة لتشكيل الكابينة الحكومية للاقليم مؤكدا ان الحكومة الجديدة تركز في برامجها على تطوير الجانب الاقتصادي.