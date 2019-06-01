طائرات تركية تقصف سيارة وتقتل مدنياً وتصيب آخر في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات حربية تركية، قصفاً على منطقة سيدكان في إقليم كوردستان حيث أصابت سيارة مدنية مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح.

وكثفت تركيا قصفها على معاقل حزب العمال الكوردستاني عند المناطق الجبلية الوعرة داخل اقليم كوردستان منذ أن اطلقت حملة "المخلب" في 27 من الشهر الماضي.

وشُن القصف الذي استهدف السيارة يوم الاربعاء في المنطقة التي لطالما شهدت ضربات وغارات من الطائرات الحربية التركية طيلة السنوات الماضية.

وقال كرمانج عزت قائممقام بلدة سوران في شمال شرق اربيل لكوردستان 24 إن القصف وقع في قرية زيني مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر نُقل على الفور إلى المستشفى.

وأضاف "حوّل القتال المستمر بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية في سيدكان والمناطق المحيطة بها المنطقة إلى منطقة حرب" مشيراً الى ان ذلك خلق الهلع بين السكان.

وتقول انقرة إن القصف على معاقل حزب العمال ينفذ بناء على مذكرات واتفاقات مبرمة مع بغداد منذ سنوات. وكثيراً ما تنتقد حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استخدام اراضيهما منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار، وغالبا ما تدين الحكومتان القصف.

وقال عزت "إذا لم يتم إيجاد حل دائم، فان ذلك سيشكل خطراً كبيراً وسيسهم في إخلاء القرى في المنطقة، حيث لا توجد ضمانات على سلامة الأشخاص القاطنين هناك".

وبحسب وزارة الدفاع التركية فان عملية "المخلب" العسكرية أسفرت- ومنذ انطلاقها- عن "تحييد" العشرات من مقاتلي حزب العمال في المنطقة الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا.

وغالبا ما يسفر القصف المتبادل بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية عن سقوط مدنيين لا علاقة لهم بطرفي النزاع.

وقال أحد السكان متحدثاً لكوردستان 24 في تغطية على الهواء "القصف يهدد رزقنا.. نحن نعتمد في معيشتنا على الزراعة وتربية الماشية هنا".

والحقت المواجهات بين حزب العمال والقوات التركية اضرارا جسيمة بممتلكات السكان وادت كذلك الى إجلاء مئات القرى الحدودية مترامية الاطراف.

وسبق أن دعا القرويون الجانبين إلى نقل ساحة مواجاتهما خارج المناطق المأهولة بالسكان. وقضى العشرات من المدنيين بفعل الاشتباكات طيلة العقود الماضية.

كان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قال في احدث تصريح له إن وجود حزب العمال الكوردستاني خلق ذريعة للقصف التركي، مكرراً بذلك تصريحاته السابقة.