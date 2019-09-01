في حلبجة.. مزاد للوحات تسجيل أغلى من السيارات

اربيل (كوردستان 24)- انطلق في حلبجة بإقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين مزاداً علنياً لبيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 - 9.

وقدرت وزارة الداخلية لوحة التسجيل التي تحمل رقم 1 بمليار دينار بينما ستصل اسعار اللوحات من 2 – 9 الى 600 مليون دينار للقطعة الواحدة.

ويتعين أن يدفع الراغبون بالاشتراك بالمزاد دفع ما نسبته 20 بالمئة كعربون للأسعار المقدرة.

وقال محافظ حلبجة آزاد توفيق في كلمة القاها في افتتاح المزاد إن العائدات ستُستثمر "في مجال اعمار وتأهيل البنى التحتية اضافة الى مساعدة المحتاجين وذوي الشهداء".

ودعا المحافظ اصحاب رؤوس الاموال والشركات والمتمكنين مادياً في اقليم كوردستان والعراق الى المشاركة بهذا المزاد لتحسين واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي.

ووجه توفيق شكره لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على اتاحتهما هذه الفرصة وافتتاح هذا المزاد دعما لمحافظة حلبجة.

وقال مدير شرطة مرور حلبجة العميد حسن عبدالله، لكوردستان 24 إن "بيع هذه اللوحات يتم بإشراف من لجنة يرأسها المحافظ وممثل وزارة الداخلية ومرور حلبجة والخزينة المالية في المحافظة".

وحلبجة هي رابع محافظات الاقليم والمحافظة رقم 19 في العراق.

في تموز يوليو الماضي، طالبت مديرية المرور العامة في حلبجة وزارة داخلية اقليم كوردستان بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي عجلة يتم تسجيلها.

وكان النظام العراقي السابق قد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 الامر الذي اودى بحياة الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.