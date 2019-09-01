كوردستان تعلن عن عطلة رسمية

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة العاشر من محرم ذكرى مقتل الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان بمناسبة العاشر من محرم فان يوم الاثنين المقبل 9 من شهر ايلول سبتمبر الجاري عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وسيبدأ الدوام الرسمي يوم الاحد المصادف 8 من شهر ايلول الحالي بشكل رسمي في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية.

سوار احمد