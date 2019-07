رغم الإدانة.. تركيا تعاود قصف "أهداف عمالية" في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شنت مقاتلات حربية تركية يوم الجمعة غارات جوية على أهداف، قالت انقرة إنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني داخل حدود اقليم كوردستان.

وهذا احدث قصف تنفذه الطائرات التركية داخل حدود الاقليم بعد نحو يومين من ادانة الحكومة الاتحادية لقصف مماثل اوقع ضحايا مدنيين في السليمانية.

وبحسب مصادر محلية مطلعة فان القصف تركز على معسكرات مفترضة لحزب العمال في جبال سادر وبلدة جاراوا وقرية عالية رش.

وتقع تلك المناطق على المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني.

وقال شهود إن القصف اثار الهلع في صفوف السكان المحليين الذي يقطنون قرى حدودية تغلغل فيها منذ سنوات مقاتلو حزب العمال، تحاشياً من الاستهداف التركي.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

Turkish jets on Friday heavily shelled Sadr Mountain, Zharawa town, and Aliya Rash area in the Kurdistan Region's Sulaimani province, targeting PKK fighters in the region.#TwitterKurds #Iraq #Turkey pic.twitter.com/0yssAZ7uTG