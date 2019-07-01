العراق

تركيا تتجاهل ادانة عراقية وتجدد قصف أهداف في اقليم كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
رغم الإدانة.. تركيا تعاود قصف "أهداف عمالية" في كوردستان
أصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015 (صورة ارشيفية)
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اربيل (كوردستان 24)- شنت مقاتلات حربية تركية يوم الجمعة غارات جوية على أهداف، قالت انقرة إنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني داخل حدود اقليم كوردستان.

وهذا احدث قصف تنفذه الطائرات التركية داخل حدود الاقليم بعد نحو يومين من ادانة الحكومة الاتحادية لقصف مماثل اوقع ضحايا مدنيين في السليمانية.

وبحسب مصادر محلية مطلعة فان القصف تركز على معسكرات مفترضة لحزب العمال في جبال سادر وبلدة جاراوا وقرية عالية رش.

وتقع تلك المناطق على المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني.

وقال شهود إن القصف اثار الهلع في صفوف السكان المحليين الذي يقطنون قرى حدودية تغلغل فيها منذ سنوات مقاتلو حزب العمال، تحاشياً من الاستهداف التركي.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك ومقاتلي حزب العمال عن سقوط مدنيين ممن يقطنون في القرى الحدودية.

وقال مراسل كوردستان 24 إن القصف الأخير لم يوقع خسائر بشرية.

وتقول حكومة اقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال أراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" لتعرض القرويين الى القصف التركي.

ودعا المسؤولون الكورد حزب العمال بإخلاء القرى وانحوا باللائمة عليه في تحويلها الى ساحة حرب مع دولة مجاورة.

وسبق أن رفضت انقرة ادانة بغداد، وقالت إن ستواصل حملاتها ضد حزب العمال الذي يخوض صراعاً مريراً مع الدولة التركية منذ عقود.

وقتل أكثر من 40 الف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكوردستاني السلاح ضد الدولة التركية.

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