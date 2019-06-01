كوردستان تطالب بغداد بتحرك إزاء القصف التركي المتكرر

اربيل (كوردستان 24)- طالب برلمان اقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية بالتحرك إزاء القصف التركي المتكرر، الذي يوقع بين حين وآخر ضحايا في صفوف المدنيين.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وندد برلمان الاقليم خلال جلسته التي عقدها السبت بالقصف الأخير للطائرات الحربية التركية الذي اودى بحياة خمسة مدنيين على الاقل.

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وقبل إدانة برلمان الاقليم والحكومة الاتحادية للقصف بساعات، شنت مقاتلات حربية اخرى غارات جوية على أهداف لحزب العمال داخل الحدود العراقية يوم الجمعة.

وقال برلمان اقليم كوردستان في بيانه إن على "الحكومة المركزية أن تتحمل مسؤولياتها عن طريق حماية الحدود وتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات".

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك ومقاتلي حزب العمال عن سقوط مدنيين ممن يقطنون في القرى الحدودية.

وتقول حكومة اقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال أراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" لتعرض القرويين الى القصف التركي.

ودعا المسؤولون الكورد حزب العمال بإخلاء القرى وانحوا باللائمة عليه في تحويلها الى ساحة حرب مع دولة مجاورة.

وسبق أن رفضت انقرة ادانة بغداد، وقالت إن ستواصل حملاتها ضد حزب العمال الذي يخوض صراعاً مريراً مع الدولة التركية منذ عقود.

وقتل أكثر من 40 الف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكوردستاني السلاح ضد الدولة التركية.