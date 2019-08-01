شابة ايزيدية تنال جائزة المانية عن "اربعة وسبعون"

اربيل (كوردستان 24)- فازت الكاتبة الايزيدية رونيا عثمان بجائزة باخمان الالمانية عن كتابها "اربعة وسبعون".

وعثمان كوردية ايزيدية تبلغ من العمر 26 عامًا وُلدت ونشأت في ألمانيا ، وزارت إقليم كوردستان في عام 2015 حيث كتبت عن معاناة الايزيديين على يد تنظيم داعش المتشدد.

وكانت عثمان قد فازت بجائزتين في وقت سابق احداهما في المانيا والثانية تم منحها اياها خلال مهرجان أدبي سنوي في كلاغنفورت في النمسا، يطلق عليه اسم مهرجان الأدب باللغة الألمانية.

وقالت عثمان لكوردستان 24 "زرت عائلتي في كوردستان، عائلتي الإيزيدية، مكثت معهم، بعد ذلك، عدت (إلى ألمانيا)، وكتبت نصًا حول ما رأيته وما يتحدث عنه الناس (بخصوص) الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحق الايزيديين".

وسلطت عثمان الضوء على التأثير الطويل الأمد للأدب ، مشيرة إلى أنه يمكن قراءة رواية بعد 20 عامًا من كتابتها ولا تزال تحتفظ برسالتها.

والكتاب الذي تمت عنونته بـ"اربعة وسبعون" وهو عدد الابادات الجماعية التي تعرض لها الايزيديون على مر تاريخهم.

سوار احمد