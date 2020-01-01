"نسينا طعم اللحوم".. غلاء فاحش وجوع يتفاقم في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- يلقي الوضع الاقتصادي السيء بظلاله على سكان مدينة القامشلي نتيجة الانخفاض الحاد لقيمة الليرة السورية مقابل ارتفاع اسعار الدولار الامريكي.

وبالكاد يتمكن المواطنون وخصوصا شريحة الموظفين من تامين الاحتياجات الاساسية بما يقبضونه من رواتب حيث ان هناك بونا شاسعا بين المصاريف اليومية والرواتب التي يتقاضونها.

وتلقي الاوضاع المعيشية الصعبة ظلالها على مختلف الشرائح الاجتماعية لكن الموظفين في مؤسسات الدولة هم الأكثر تضررا خصوصا مع هبوط الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي.

وتقول احدى المواطنات لكوردستان 24 "الرز غال وكذلك الزيت والشاي والخضار، كل شيء ارتفع ثمنه ولايمكننا الا شراء الضروري جدا، اما اللحوم فقد نسينا طعمها".

وكانت رواتب الطبقة المتوسطة وخصوصا المعلمين تصل في سوريا قبل 2011 الى مايقارب 600 دولار أمريكي لكن ومع انخفاض قيمة الليرة السورية بات راتب الموظف يكاد يصل الى 100 دولار وهو ما اثر بشكل واضح على حياة هذه الشريحة.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لأكرم صالح