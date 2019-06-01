"المناسبات التركمانية" في جدول أعمال برلمان كوردستان غداً

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مقترحات القوانين ومنها مناسبات القومية التركمانية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان إن جلسة يوم غد ستشهد القراءة الثانية لمقترح (قانون الإعلانات التجارية في إقليم كوردستان - العراق) بحسب أحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي للبرلمان كوردستان.

وأضاف البيان أن الجلسة ستشهد كذلك القراءة الأولى لمقترح قرار (أيام والمناسبات الرسمية للقومية التركمانية) بحسب أحكام الفقرة الرابعة من مواد (82،80،79) من النظام الداخلي.

ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعداً. وللتركمان منصبان رسميان في الإقليم أحدهما تشغله منى قهوجي سكرتيرةً للبرلمان، فيما يشغل آيدن معروف منصب وزير الإقليم.