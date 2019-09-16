"عملية الإصلاح " تتصدر مباحثات نيجيرفان بارزاني ودبلوماسي سويدي

اربيل (كوردستان 24)- تصدرت عملية الاصلاح في اقليم كوردستان المباحثات التي جرت بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والسفير السويدي الجديد في العراق لارش روناس.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لروناس والوفد المرافق في اربيل.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان "نيجيرفان بارزاني هنأ لارش روناس، السفير السويدي الجديد، بمناسبة مباشرته مهامه".

وعبر بارزاني عن امله في تنمية العلاقة بين إقليم كوردستان والسويد وزيادة تعزيزها وبصورة خاصة في مجال الاستثمار.

وقدم رئيس اقليم كوردستان نبذة عن القضايا الهامة في المرحلتين السابقة والحالية، وعن استمرار عملية الإصلاح في الإقليم وفق ما افاد البيان.

وتباحث الجانبان علاقات أربيل – بغداد، ورغبة الجانبين في حل المشاكل على أساس الدستور العراقي، والتنسيق بينهما في مجال الاستقرار والأمن لمواجهة مخاطر عودة الإرهاب.

واشار السفير السويدي الجديد في العراق إلى أن بلاده تنظر بعين الاهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وإلى دور الدول الأوروبية في المنطقة.

سوار أحمد