تلبية لدعوة أوجلان.. آلاف السجناء ينهون اضرابا عن الطعام

اربيل (كوردستان 24)- أنهى عدد من النواب الكورد وآلاف السجناء، اليوم الأحد، اضرابا عن الطعام تلبية لدعوة وجهها زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان المعتقل في السجون التركية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب كوردي في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكوردية بجنوب شرق تركيا.

ونقل محامي أوجلان نوروز أويسال والذي تمكن من زيارة موكله الشهر الحالي قوله ان "الإضرابات عن الطعام حققت الهدف المطلوب منها. لذا، يجب وضع حد لها".

وواجه اوجلان عزلة كلية فقد كان ممنوعا من الزيارة منذ عام 2011 حتى تم رفع الحظر عن زيارته قبل ايام.

وكانت ليلى جوفين عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد قد بدأت إضرابا عن الطعام قبل 200 يوم في محاولة لإنهاء حبس أوجلان الانفرادي بضمان زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

وتزعم أوجلان حزب العمال المحظور تركيا والذي حمل السلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بمزيد من الحقوق للكورد في صراع اوقع عشرات آلاف القتلى من الجانبين.

سوار أحمد