عبدالمهدي واوغلو يبحثان تطورات الازمة في العراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمهدي، اخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عموما مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي ان الاخير استقبل اليوم، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وبحسب البيان فإن اوغلو شدد على ان تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب ، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال.

واشار البيان الى انه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأزمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية.

ووصل وزير الخارجية التركي، مولود جاوش اوغلو، يوم الخميس الى العاصمة الاتحادية بغداد ومن المقرر ان يلتقي المسؤولين العراقيين لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والتطورات عقب التصعيدات بين الولايات المتحدة وايران.