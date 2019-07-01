کوردستان

نيجيرفان بارزاني يتوقع انتعاشة واعدة وقريبة بقطاع الوظائف في كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
إقليم كوردستان يتوقع انتعاشة واعدة وقريبة بقطاع الوظائف
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في كلمة القاها بعدما افتتح معرض (فرص) الدولي الرابع في اربيل (صورة/ كوردستان 24)
كوردستان وظائف كوردستان قطاع الوظائف في كوردستان فرص العمل في كوردستان فرص

اربيل (كوردستان 24)- رجح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين أن يشهد قطاع الوظائف في الاقليم انتعاشة في المستقبل القريب.

ورسم بارزاني توقعاته في كلمة القاها بعدما افتتح معرض (فرص) الدولي الرابع في اربيل بمشاركة محلية وعربية واجنبية واسعة.

وقال إن "اقليم كوردستان يعيش مرحلة جديدة حالياً ويخطو نحو مستقبل افضل ستتحسن معه السوق ويتم فيه توفير فرص عمل".

إقرأ ايضاًكوردستان تدشن "فرص" للوظائف بمشاركة عربية وعالمية واسعة

وأضاف بارزاني أن "توفير العمل ليس من مسؤولية الحكومة والقطاع العام وحده، بل يتعين أن يؤدي القطاع الخاص دوره الرئيسي في هذا الجانب".

وتشارك في المعرض اكثر من 150 شركة ومن المتوقع ان يوفر اكثر من 1700 فرصة عمل للشباب في الاقليم.

وحث بارزاني الشبان لاسيما المتخرجين حديثاً، على القبول بأي فرصة تتوفر لهم.

وقال "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة".

مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة