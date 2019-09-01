بارزاني والعاني يتبادلان الآراء في آخر المستجدات بين اربيل وبغداد

اربيل (كوردستان 24)- بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم السبت مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية نصير العاني آخر مستجدات العلاقة بين اربيل وبغداد.

وذكر بيان أصدره مكتب بارزاني أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حيال الأوضاع السياسية في المنطقة والعملية السياسية في العراق والعلاقات بين اربیل وبغداد".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وتأتي زيارة العاني إلى اربيل بعد زيارات أخرى أجراها رئيس البلاد برهم صالح ورئيس البرلمان الاتحادي محمد الحلبوسي إلى إقليم كوردستان.