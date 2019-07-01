باريس واربيل توقعان مذكرة "توأمة"

اربيل (كوردستان 24)- توقع كل من باريس واربيل يوم غد الاثنين مذكرة "توأمة" وتتضمن تعاونا على مختلف الصعد.

وكشف ممثل حكومة اقليم كوردستان في فرنسا علي دولميري في وقت سابق عن رغبة فرنسية في توقيع اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان لجعل باريس واربيل شقيقتان.

ويأتي ذلك خلال زيارة لوفد كوردي لحضور عرض عسكري أقيم اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بيوم الباستيل في باريس والذي يحتفي هذا العام بالتعاون العسكري الأوروبي.

وزار وفد فرنسي برئاسة محافظ باريس في نيسان ابريل الماضي مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بغرض إعداد مذكرة تتضمن التنسيق بين العاصمتين على مختلف الصعد ولزمن غير محدود.

وقال محافظ اربيل نوزاد هادي لكوردستان24 ان "الاتفاق سيكون على كافة الصعد سواء الثقافية والتراثية والتكنولوجية والبيئة وستم التوقيع يوم غد بمراسم رسمية".

وزارت محافظ باريس آني دالكو اربيل اكثر من مرة وشددت على استمرار علاقات الصداقة التي تربط فرنسا مع الشعب الكوردي، لافتة الى أن حضورها الى اربيل بغاية العمل عن قرب وزيادة التنسيق في مجال الخدمات.

وتعد فرنسا واحدة من تلك البلدان التي قدمت فيما مضى مساعدات متكررة لاقليم كوردستان وهي واحدة من الدول المنضوية في التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش.

سوار أحمد