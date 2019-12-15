نيجيرفان بارزاني يتباحث اوضاع العراق مع القنصل الايراني باربيل

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اخر المستجدات على الساحة العراقية مع القنصل الايراني العام في اربيل نصر الله رشنودي.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لرشنودي بمناسبة مباشرته مهامه في اربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في العراق وفي المنطقة عموماً.

وشدد الطرفان على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وايران.

وتناول اللقاء الحوارات بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلاقة اربيل وبغداد فيما شدد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار لحل كافة المشاكل.

سوار احمد