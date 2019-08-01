الادارة الذاتية تنفذ "المرحلة الاولى" من اتفاق امن الحدود مع تركيا

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت الادارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق ثلاثي مع تركيا بخصوص امن الحدود.

وجاء في بيان للادارة "في اطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم و ضمن اطار المرحلة الاولى من التفاهمات المذكورة في ٢٤ من الشهر الجاري البدء بالخطوات العملية الاولى و ذلك في منطقة سري كانية (رأس العين) بازالة بعض السواتر الترابية و سحب مجموعة من وحدات حماية الشعب و الأسلحة الثقيلة إلى نقاطها الجديدة و تسليم النقاط الحدودية الى القوات المحلية".

وتابع البيان "كذلك تم في ٢٦ من الشهر الجاري تنفيذ نفس الخطوات المذكورة في منطقة كرى سبي (تل ابيض)".

واكدت الادارة على ان "هذه الاجراءات التي قمنا بها تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية و حرصنا في التوصل الى حل كافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار".

سوار أحمد