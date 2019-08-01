كوردستان تعلن استعدادها لإيداع ثمن 250 الف برميل نفط يوميا لدى بغداد

اربيل (كوردستان 24)- اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الاثنين، استعداد اقليم كوردستان لإيداع ثمن 250 الف برميل نفط يوميا لدى بغداد وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وقال عادل في مؤتمر صحفي باربيل ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية العراقية 12.84 ترليون دينار لكن بغداد لم ترسل لكوردستان منذ اقرار الموازنة سوى 5.44 ترليون دينار وبالتالي يتم اقتطاع 7.39 ترليون دينار عراقي".

وقال عادل ان "المبالغ التي يتم اقتطاعها من حصة الاقليم المالية اكثر من سعر 250 الف برميل والتي ينبغي ان ترسله حكومة الاقليم لبغداد بشكل يومي وفق اتفاق سابق".

واشار عادل الى ان حكومة كوردستان طالبت الحكومة الاتحادية بمعالجة هذا الأمر فيما أكد ان ثمة تفهم لهذه المشكلة من قبل بغداد.

واكد عادل استعداد اقليم كوردستان ايداع المبالغ النفطية التي تعادل بيع 250 الف برميل نفط لدى بغداد.

واشار جوتيار عادل الى ان هناك مساع من قبل الحكومتين الاقليمية والاتحادية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها حيث تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.

واكد ان حكومة اقليم كوردستان تشدد على ان يكون اي حل مستندا الى بنود الدستور العراقي.

سوار احمد