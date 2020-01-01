ملثمون يفتحون النار على أستاذ جامعي ويردوه قتيلا ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني وشاهد الثلاثاء إن مسلحين مجهولين اغتالوا أستاذاً جامعياً بعد أن فتحوا النار عليه أمام منزله في بغداد.

وقُتل الدكتور محمد حسين القريشي وهو أستاذ الإعلام بالجامعة المستنصرية، في حي البنوك الواقع في شمال شرق العاصمة العراقية.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن ثلاثة ملثمين اعترضوا طريق القريشي أمام منزله وأطلقوا النار عليه بينما كان يريد التوجه بابنته الى الجامعة.

وأضاف أن الأستاذ الجامعي قُتل على الفور في مجمع الأستاذة، ثم لاذ المهاجمون بالفرار الى جهة مجهولة. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال أسامة جاسم، وهو شاهد من منطقة البنوك، "سمعنا إطلاق نار في المجمع.. خرجنا ووجدنا الأستاذ مخضباً بدمائه صباحاً".

ولاحقاً، قالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان إن على الأجهزة الأمنية المختصة إجراء "تحقيق شفاف" للوصول الى قتلة القريشي.

ولم يتسن معرفة الدوافع الحقيقية وراء اغتيال القريشي.

وكان مسلحون قد قتلوا عدداً من الأكاديميين والصحفيين ممن يشتبه انهم يدعمون الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.