أربيل (كوردستان 24)- اشتكى لاجئون كورد سوريون من تعامل المهربين في الجانب السوري وجشعهم اثناء دخولهم الى اراضي الاقليم.

ولجأ حتى الآن اكثر من 18 الف لاجئ كوردي سوري الى اراضي اقليم كوردستان، عقب الهجوم التركي الذي بدأ يوم 9 أكتوبر على مناطق في شمال شرق سوريا.

وقال احد اللاجئين المقيمين في مخيم غويلان النابع لمحافظة دهوك لكوردستان 24 ان "المهربين قبضوا منا مبالغ طائلة مقابل تهريبنا الى اراضي كوردستان".

واشار الى ان المهربين تسببوا باذية كبيرة للناس، وصلت الى حد الاعتداء الجسدي والضرب احيانا.

واضاف اللاجئ وهو من سكان ريف تل ابيض ان "البيشمركة استقبلوهم بشكل جيد وقدموا لهم المساعدة والعون".

ويخرج بعض اللاجئون من المخيم ليقيموا في المدن والنواحي في اقليم كوردستان، بينما يختار البعض الآخر ان يبقوا في المخيمات.

وتم بناء المخيمات الحالية في إقليم كوردستان بعد استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق ولجوء مئات الالاف من العراقيين والسوريين الى اراضي الاقليم.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي