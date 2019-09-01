مسرور بارزاني يبحث خلافات اربيل – بغداد مع الكتل الكوردستانية

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، مع النواب الكورد في مجلس النواب العراقي.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان مسرور بارزاني سيجتمع بالنواب الكورد من كافة الكتل الكوردستانية قبل ظهر اليوم الاحد، لبحث القضايا الخلافية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وسيعقد الاجتماع الذي يشارك فيه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ووفد من حكومة اقليم كوردستان، في مبنى مجلس الوزراء في العاصمة اربيل.

وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش الخلافات بين اربيل وبغداد بشأن الموازنة العامة وملف النفط والغاز وغيرها.

واكد المصدر ان كافة نواب مختلف الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي سيشاركون في الاجتماع.

سوار أحمد