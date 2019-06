عقوبات امريكية تطال شركة أثرت "المهندس" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على شركة مقرها في العراق وشخصين آخرين بتهمة تهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى فصائل شيعية عراقية يدعمها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر الاربعاء إن شركة "منابع نابع ثروة الجنوب للتجارة العامة" سهلت بشكل سري وصول الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي العراقي من أجل التهرب من العقوبات.

وبحسب البيان فقد ساهمت أعمال الشركة في إثراء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. ووصفت الوزارة المهندس بأنه "مستشار عراقي لقائد فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

وأضافت الوزارة أن الشركة كانت تعمل كواجهة لتهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى وكلاء الحرس الثوري داخل العراق، كما أنها نقلت ملايين الدولارات بشكل غير مشروع لصالح الحرس الثوري والجماعات التابعة له في العراق.

Treasury targets IRGC-Qods Force financial conduit in Iraq for trafficking weapons worth hundreds of millions of dollars https://t.co/qxYhAQpWaB