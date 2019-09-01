نيجيرفان بارزاني معزيا: شيخاني قدم خدمات جليلة للفن الكوردي

اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن حزنه بوفاة الفنان المسرحي الاربيلي انور شيخاني، مؤكدا ان شيخاني قدم خدمات جليلة للفن الكوردي.

وتوفي شيخاني صباح اليوم عن عمر 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية "نتقدم بتعازينا لعائلة الأستاذ الفنان أنور شيخاني وذويه وأصدقائه وزملائه وجميع فناني كوردستان، ونشاركهم الحزن والأسى".

وتابع "لقد قدم الأستاذ أنور شيخاني، وهو اسم معروف في عالم الفن الكوردي، خدمات جليلة للفن الكوردي وكرس حياته للفن، وستبقي أعماله وخدماته واسمه حياً طيب الذكر أبدا"ً.

وختم بارزاني برقيته بالقول "وندعو الله تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويرزق المرحوم جنته".

سوار أحمد