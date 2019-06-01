مسرور بارزاني يتباحث الاوضاع في سوريا مع روبرسون

اربيل (كوردستان 24)- تباحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني الاوضاع في سوريا مع قائد العمليات المشتركة للعمليات الخاصة في العراق وسوريا الجنرال باتريك روبرسون.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني لروبرسون والوفد المرافق في اربيل.

وتاتي زيارة الجنرال الامريكي لاقليم كوردستان يمناسبة انتهاء مهامه في المنطقة.

وتباحث الجانبان اخر تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وشدد الجانبان على ضرور استمرار التنسيق بين اقليم كوردستان وقوات التحالف الدولي لمحاربة الارهاب.

وأكد روبرسون على أن تنظيم داعش ورغم انتهائه بشكل رسمي الا ان لايزال ينشط في مناطق عديدة في العراق وسوريا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع السوري فيما أكد الجانبان على ضرورة المضي بحل سياسي ينقذ البلاد.

واكد بارزاني وهو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة على ان التحالف القائم بين كوردستان ودول التحالف الدولي وعلى راسها امريكا عامل اساسي في تثبيت استقرار المنطقة.

سوار أحمد