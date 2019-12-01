تسببوا بخلافات عائلية وطلاق.. كوردستان تطلق حملة ضد السحرة

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الاوقاف في اقليم كوردستان الى اطلاق حملة ضد السحرة والمشعوذين، فيما اكدت ان هذه الظاهرة تتسبب في حدوث العديد من الخلافات العائلية تصل الى حد الطلاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الاوقاف نبز اسماعيل لكوردستان 24 "بسبب عدم وجود قانون يتضمن محاربة السحر والشعوذة قدمنا مشروعا لمحاسبة كل من يمتهن هذه الامور".

وتابع "ومايزيد الطين بلة ان السحر والشعوذة تُمارس تحت اسم الدين".

ودعا اسماعيل برلمان اقليم كوردستان الى سن قانون بشأن هذه الممارسات مؤكدا ان الكثير من الخلافات العائلية وصلت الى حد الطلاق بسبب المشعوذين والسحرة الذين انتشروا الى حد كبير.