مسرور بارزاني: قدمنا مقترحات للحل ومفاوضاتنا مع بغداد تسير بوتيرة جيدة

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحكومة قدمت مقترحات لحل الخلافات مع بغداد، مشيرا في الوقت نفسه ان المحادثات مع الحكومة الاتحادية تسير بوتيرة جيدة.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء خلال استقبال مسرور بارزاني لمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فاغن، سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية، وقال: "مفاوضاتنا مع بغداد تخطو بوتيرة جيدة، وهي على المسار الصحيح".

وبعد أن أشار إلى أن المحادثات مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدماً في الأصعدة كافة، أكد رئيس الوزراء تقديم مقترحات لحل الخلافات العالقة استناداً إلى الدستور.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة أن لا يتم التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظات بل كإقليم مُثبت في الدستور، وجدد التأكيد على أن حكومة الإقليم تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

من جانبه، عبّر مساعد وزير الخزانة الأمريكي عن سعادته بالتقدم العمراني الحاصل في إقليم كوردستان، وقال: "نحن مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لإقليم كوردستان، وخصوصاً في مجال النظام المصرفي".

كما بحث الجانبان المساعدات والإصلاحات المتعلقة بقوات البيشمركة.