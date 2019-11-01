اردوغان: معركتنا ستستمر مع وحدات الحماية

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن معركة بلاده مع وحدات حماية الشعب الكوردية ستستمر، مشيرا الى انه الدعم الامريكي للوحدات لن ينتهي فورا.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المصنف كتنظيم ارهابي في تركيا،وشنت ثلاثة هجمات عليها بشمال سوريا. وثار غضب تركيا من الدعم الأمريكي للوحدات وحثت الولايات المتحدة، شريكتها في حلف الأطلسي، مرارا على قطع علاقتها بها.

وقال أردوغان متحدثا إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن تركيا ستواصل قتال وحدات حماية الشعب لحين زوال كل التهديدات ضد تركيا والقضاء على جميع المسلحين. وأضاف أن لا سبيل لإنجاز أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.