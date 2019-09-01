العراق ينفي مهاجمة السعودية من أراضيه: لا رابح في حرب اليمن

اربيل (كوردستان 24)- نفى العراق أن تكون اراضيه قد استخدمت منطلقاً لشن هجوماً على منشآت نفطية في السعودية عبر طائرات مسيرة.

وجاء هذا النفي بعدما نشرت وسائل اعلام محلية وأخرى دولية تقارير اشارت فيها الى ان الهجوم الأخير على السعودية انطلق من الاراضي العراقية.

واتهم نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الحشد الشعبي العراقي بالضلوع في الهجوم على الرغم من أن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن طهران بالمسؤولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

وجاء في البيان "يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت. وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية".

وقال البيان إن "العراق يجدد دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة. ويدعو دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة".