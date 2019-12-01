نيجيرفان بارزاني: المسيحيون مكون اصيل وكوردستان ستبقى موطنا للتعايش

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى المسيحيين في اقليم كوردستان والعالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وجاء في نص الرسالة:

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والأخوة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق، وإلى كل من يحتفل بهذا العيد أينما كانوا، واتمنى لهم عيداً سعيداً وعطلة هانئة، آملاً أن يحل هذا العيد حاملاً معه الخير والسعادة والأمان والسلام للجميع.

في هذه الذكرى المباركة، نجدد تأكيدنا على أن إقليم كوردستان سيظل، وكما كان دائماً، موطن التعايش والتسامح والوئام والسلام لجميع مكوناته، وستستمر مساعيه في سبيل تحقيق السلام والأمان والاستقرار في المنطقة.

المسيحيون في إقليم كوردستان ابناء البلد ومكون أصيل من مكونات شعبه، عاشوا دائماً مع المكونات الأخرى في ظل التسامح والوئام والسلام، ولهم دورهم في حماية وبناء وتقدم إقليم كوردستان، وأعيادهم ومناسباتهم هي لكل مكونات كوردستان، نبارك للجميع هذا العيد.

سوار احمد