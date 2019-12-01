شرطة النجف تعلن حصيلة اعداد الضحايا وتوضح بشأن حرق القنصلية الايرانية

اربيل (كوردستان 24)- اعلن المتحدث بإسم شرطة النجف مقداد الموسوي حصيلة ضحايا الاحتجاجات الدامية في المحافظة فيما اوضح بشأن حرق القنصلية الايرانية في المدينة.

وقال الموسوي لكوردستان 24 ان "عدد الشهداء وفق اخر احصائية هو 27 شهيد و271 جريحا مسجل في المستشفيات الحكومية في المحافظة".

واضاف ان "الوضع الامني حاليا مستقر في المحافظة ولا توجد اي اشتباكات او مناوشات، في الوقت الحالي هناك عزل للمنطقة وهدوء كامل".

وقال الموسوي ان "المتظاهرين لديهم مطالب وهناك من حرف مسار التظاهر باتجاه المرقد حيث تحول الى صدامات بين حماية المرقد وعدد من المتظاهرين".

وتابع "أمنا حماية للقنصلية الايرانية، ولدينا اوامر بعدم استخدام الاسلحة مطلقا..فقط المسيل للدموع ووسائل الاشتباك الاعتيادية".

واكد الموسوي انه بعد ان نفذت هذه الوسائل استطاع عدد من المتظاهرين الوصول الى القنصلية الايرانية وحرقها.

واكد ان الاوضاع هادئة حاليا في المحافظة.

سوار احمد