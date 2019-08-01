العراق وايران يتبادلان رفات جنود قضوا في حرب الثمانينات

اربيل (كوردستان 24)- اجرت بغداد وطهران عملية تبادل لرفات جنود قضوا أثناء الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

وجرى التبادل بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبحسب بيان نشرته اللجنة الدولية فإن "السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب بين البلدين".

وتمت عملية التبادل في منفذ سومار بقضاء مندلي شرقي محافظة ديالى العراقية على الحدود بين البلدين وفق ما ذكر البيان.

وكانت اول عملية تبادل لرفاة العسكريين بين البلدين جرت عام 1996 وتمت حينها في منفذ الشلامجة الحدودي الواقع شرق محافظة البصرة.

سوار أحمد