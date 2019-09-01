فؤاد حسين يبحث "الخطوة المالية الثانية" مع الصين

اربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الأحد مع إدارة (سيتك بانك) الخطوة الثانية من الاجراءات المصرفية مع الصين لتمويل المشاريع في البلاد.

يأتي هذا في وقت يعتزم فيه العراق توقيع "اتفاقيات مهمة" مع الصين في مجالات إعادة بناء البنى التحتية والنفط والكهرباء، حسبما افادت صحيفة الصباح الرسمية.

ويواصل وفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارته الى الصين على رأس وفد كبير ضم وزراء ومحافظين ومستشارين.

وذكر بيان لوزير المالية أن فؤاد حسين التقى اليوم رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً جانك زمنك بحضور وزيري النقل والكهرباء و12 محافظاً من المحافظات واقليم كوردستان.

وجاء في البيان "جرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبان من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية ما بعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية".