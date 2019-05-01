بعد داقوق.. عنف يجتاح قلب كركوك ويوقع قتلى قبل العيد بأيام

اربيل (كوردستان 24)- قتل وأصيب عدد من الاشخاص بينهم نساء بسلسلة تفجيرات استهدفت مدينة كركوك مساء يوم الخميس.

وهذا اعنف هجوم تشهده كركوك منذ مطلع العام الجاري، ويأتي في وقت تشهد فيه شوارع المدينة ازدحاماً مع قرب حلول عيد الفطر.

وقالت مصادر امنية لكوردستان 24 إن التفجيرات التي نفذت بعبوات ناسفة بدائية الصنع استهدفت محالاً تجارية في وسط المدينة.

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وتركزت التفجيرات في منطقتي شارع القدس وطريق بغداد الواقعتين في قلب المدينة المتنازع عليها والتي تقطنها مجموعات قومية مختلفة.

وذكرت المصادر أن خمسة اشخاص على الاقل قتلوا فيما اصيب نحو 20 آخرين بجروح بفعل التفجيرات التي اثارت الهلع في المدينة.

لكن وزارة الصحة قالت في بيان صدر صباح اليوم الجمعة إن التفجيرات اوقعت قتيلين واسفرت عن اصابة 38 آخرين بجروح.

وكثيراً ما تتضارب الانباء بعد أي تفجير يقع في العراق.