جنبلاط عن "أيقونة العراق": الشهداء لا يذهبون للجنة

أربيل (كوردستان 24)- نشر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، تغريدة بالإنجليزية قال فيها إن ضحايا الاحتجاجات في العراق لن يذهبوا الى الجنة بل ما زالوا يظهرون كل يوم لمن هم على الأرض و"يتجولون في الكتب السماوية".

وأرفق جنبلاط في تغريدته صورة للناشط العراقي صفاء السراي الذي قُتل بقنبلة غاز أصابت رأسه في تشرين الأول أكتوبر وأصبح "أيقونة" للاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من شهرين في العراق.

وقال جنبلاط على حسابه في تويتر "الشهداء لا يذهبون إلى الجنة، إنهم يتجولون في الكتب السماوية، كل على طريقته الخاصة كطائر أو نجمة أو سحابة".

وتابع "إنهم يظهرون لنا كل يوم ويبكون علينا، نحن الذين ما زلنا في الجحيم الذي حاولوا إطفائه بدمائهم".

وأصبح السراي رمزاً للاحتجاجات في العراق والتي قتل خلالها أكثر من 450 متظاهراً وأصيب فيها نحو 20 الفاً بجروح مختلفة.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان احتجاجات غير مسبوقة تطالب هي الأخرى برحيل النخبة السياسية المهيمنة على الحكم منذ عقود.