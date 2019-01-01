العراق ينتخب قضاة لمفوضية الانتخابات وكوردستان تترقب قرعتها

أربيل (كوردستان 24)- فاز سبعة قضاة في عضوية مجلس مفوضية الانتخابات وذلك قرعة عقدت في بغداد صباح اليوم، حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق شاركت في قرعة اختيار القضاة داخل احدى محاكم بغداد.

والقضاة الذين فازوا في القرعة هم إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين وعباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد.

وأضافت الصادر أن قرعة أخرى ستجرى في إقليم كوردستان في الأيام المقبلة لاختيار قضاة الإقليم لمباشرة أعمالهم أعضاء بمفوضية الانتخابات.

وبعدها سينتخبون من بينهم رئيساً لهم.