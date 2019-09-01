نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح يتباحثان اربع قضايا

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس العراقي برهم صالح اربع قضايا مهمة خلال لقاء تم بينهما في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

واكد نيجيرفان بارزاني وصالح على توطيد علاقات أربيل – بغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور.

وجاء ذلكفي الاجتماع الذي جرى مساء الثلاثاء، بمشاركة هيئة رئاسة برلمان كوردستان ونائبي رئيس إقليم كوردستان، ورئيس الوزراء ووزير المالية العراقي، وعدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان.

وجرى التباحث حول الموازنة العامة الاتحادية العراقية لعام 2020 والمادة ١٤٠ الدستورية، وصياغة القوانين، وتهديدات ومخاطر الإرهاب والتطرف.

وتم التأكيد على وحدة صف الأطراف الكوردستانية في العراق والقوى العراقية والعمل المشترك بينهم وتوحيد الكلمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، والتقدم بعلاقات أربيل – بغداد.

ووصل الرئيس العراقي برهم صالح ووفدا مرافقا يوم الثلاثاء الى اربيل وكان في استقبالهم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

سوار أحمد