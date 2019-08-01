تركيا تعزز المعارضة بمدرعات في معركة خان شيخون

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية السورية الأثنين إن تركيا أدخلت مدرعات الى إدلب لمساعدة حلفائها من المعارضة الذي يخوضون معارك ضد قوات الحكومة شمال غرب سوريا.

واجتازت آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة الحدود السورية التركية لتدخل إلى مدينة سراقب في طريقها إلى بلدة خان شيخون.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن هذا التحرك يهدف "لنجدة الإرهابيين المهزومين من جبهة النصرة.

وتقدم الجيش السوري خلال الأسبوع الماضي نحو خان شيخون في إدلب متبعا تكتيك الكماشة الذي قد يؤدي لتطويق القسم الجنوبي من الجيب الخاضع للمعارضة.

وقالت المعارضة السورية إنها سترسل مزيدا من مقاتليها، المدعومين بالاسلحة والآليات من تركيا، إلى الخطوط الأمامية للتصدي لهجوم الحكومة.

وقالت الخارجية السورية إن "السلوك العدواني" لتركيا ""لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".

يأتي هذا في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة من كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا، مع فرار مئات الآلاف من منازلهم منذ بدء هجوم قوات الحكومة قبل اربعة اشهر.