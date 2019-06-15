عبد المهدي يستعرض قضايا فساد لمسؤولين بينهم وزراء

اربيل (كوردستان 24)- اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن جداول خاصة بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد لمسؤولين بينهم وزراء.

وجاء ذلك يوم امس الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي.

وكشف عبد المهدي ان مجموع القضايا الجزائية الخاصة بالنزاهة والمحالة الى المحاكمة 1267 قضية، لغاية تاريخ 15-6-2019.

وبلغ عدد المتهمين المحالين الى محكمة الموضوع 2200 من بينهم اربعة وزراء و 123 من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

و بلغت عمليات الضبط الكلي 261 عملية وعدد العمليات التي اسفرت عن ضبط متهمين 110 وعدد المتهمين المضبوطين في عمليات الضبط 607 وعدد عمليات ضبط الاوليات التي لم تسفر عن ضبط متهمين 151 عملية .

واكد عبد المهدي ان مجموع المبالغ المضبوطة بلغ 21 مليار دينار و12 الف دولار، وبلغ مجموع الاموال المحافظ عليها لغاية 15 - 6 -2019 ، 231 مليار دينار و98 مليون دولار.

واشار الى ان الامول التي اعيدت اثناء عمليات الضبط هي 33 مليون دينار و780465 الف دولار فيما بلغ مجموع القضايا قيد التحقيق والتي لم تحسم لحد الآن 4117 قضية .

وقال عبد المهدي انه لغاية 15- 6 - 2019 بلغ عدد اوامر الاستقدام 3202 والمنفذ منها 2097 وغير المنفذ 764 امرا ،والذي الغي واحيل الى محاكم تحقيق اخرى 341 امرا.

وبلغ عدد الاوامر الصادرة بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم 11 امرا لمجموع 11 وزيرا ، وبلغ عدد الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 87 صدر بحقهم 115 أمر استقدام.

واكد عبد المهدي ان العراق قد أُبلغ بموضوع العقوبات الامريكية على بعض الشخصيات العراقية ومنعهم من السفر او وجود اموال في الولايات المتحدة الامريكية، وأحيل الموضوع الى المستشارين القانونيين

سوار أحمد