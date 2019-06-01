كوردستان تشهد "مفاوضات مكوكية" وتترقب ولادة حكومة "خلال ايام"

اربيل (كوردستان 24)- يشهد اقليم كوردستان محادثات يجريها رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني مع باقي القوى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي توقع فيه مسؤولون من الحزب الفائز عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان "خلال أيام".

ومن المقرر أن يزور مسرور بارزاني السليمانية الاثنين للبدء بمفاوضات مع حركة التغيير (كوران) وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني حسبما قال مراسل كوردستان 24، مشيراً الى ان الزيارة ستبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه بارزاني، بالمرتبة الاولى بواقع 45 مقعداً برلمانياً، وحل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بينما جاءت حركة التغيير ثالثاً، وذلك في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

وفي الشهر الماضي، انتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم ليكلف بدوره مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.

وأعلن مسرور بارزاني، عن بدء خطوات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل فعلي، وقال للصحفيين يوم امس إنه سيسعى جاهداً لتشكيل الحكومة قبل موعدها النهائي.

وبحسب القانون، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

وقال بارزاني إنه عقد اجتماعاً مع اعضاء حزبه يوم امس، وتم تحديد الجهات التي سيتم التفاوض معها "ونحن بانتظار السير الذاتية للمرشحين" لشغل الحقائب الوزارية.

وتابع "يتعين أن يكون المرشحون مؤهلين ليصبحوا وزراء".

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد للصحفيين إن حزبه سيجهز مرشحيه في اقرب وقت للإسراع بتشكيل الحكومة.

وتابع "نأمل أن تنتهي الاجتماعات وعملية تشكيل الحكومة خلال أسبوع أو 10 أيام".

ووضع الاتحاد الوطني الكوردستاني ملف كركوك الشائك، ومرشح وزير العدل الاتحادي في بغداد على رأس اوليات التفاوض مع الحزب الديمقراطي.

وقال محمد "هذه القضايا سيتم التعامل بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه" بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرات رسول.

وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة قبل نحو اسبوع. ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.