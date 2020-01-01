نيجيرفان بارزاني يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

أربيل (كوردستان 24) – من المقرر أن يشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال رئيس المنتدى بروك بريندا، إن "مجموعة جيدة جدا من الشرق الاوسط ستشترك في المنتدى من بينهم رئيس اقليم كوردستان، ورئيس جمهورية العراق مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في ذلك البلد".

واضاف "ستكون هناك فرصة لمناقشة سبل تهدئة الاوضاع في المنطقة وخاصة بالعراق".

هذا وسيشترك ايضا في المنتدى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ومجموعة من رؤساء دول وحكومات بلدان اخرى.

وستنطلق اعمال منتدى دافوس بسويسرا في 21 من شهر كانون الثاني الجاري ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وسيحضر المنتدى ايضا 300 شخصية من رؤساء دول، ومسؤولين، ورجال اعمال قادمين من 118 بلدا الى سويسرا .

ويعقد مؤتمر الاقتصاد العالمي منتدى دافوس سنويا للتباحث في قضايا اقتصادية تواجه العالم بحضور شخصيات سياسية مؤثرة.