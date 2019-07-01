عبد المهدي يهاتف مسرور بارزاني ويدعوه لأمر

اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن امله في ان تتحد جهود حكومتي اقليم كوردستان وبغداد باتجاه خدمة مصلحة الاقليم وعموم العراق.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي هنأ فيه عبد المهدي مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة اقليم كوردستان.

وقال عبد المهدي "آمل أن نتمكن وبالسرعة القصوى من حل كافة المشاكل المعلقة".

وهنأ رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال مسرور بارزاني متمنيا له النجاح في المهام الموكلة إليه.

ودعا عبد المهدي بارزاني الى ان تتكاتف جهود الطرفين من اجل مصلحة اقليم كوردستان وعموم العراق وخدمة المواطنين.

ومنح برلمان اقليم كوردستان الاسبوع الماضي، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة اصلاحية جديدة للإقليم.

سوار احمد