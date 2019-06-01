رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع اردوغان فور وصوله لتركيا

اربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى تركيا في اول زيارة خارجية يجريها منذ تسلمه رئاسة الاقليم.

وعقد بارزاني اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فور وصوله في مدينة إسطنبول.

وقالت وسائل اعلام تركية ان تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الجانب الاقتصادي بين تركيا واقليم كوردستان من اهم اهداف الزيارة اضافة الى الى التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وكان اردوغان قد هنأ بارزاني بعد انتخابه رئيساً للإقليم.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً، أواخر الشهر الماضي. وفي 10 من هذا الشهر ادى اليمين القانونية رئيساً.

وحضر مراسيم اداء اليمين وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو.

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات تجارية واسعة مع تركيا.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بشكل عام، الى نحو 16 مليار دولار سنوياً، اكثر من نصفه مع اقليم كوردستان.

سوار احمد