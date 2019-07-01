موسكو تدعو الى مفاوضات مباشرة بين الكورد ودمشق

اربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، الى بدء حوار بين الكورد والحكومة السورية، مؤكدا على ضرورة أن ينال الكورد حقوقهم في سوريا.

وجاء حديث لافروف ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 خلال مؤتمر صحفي له في موسكو.

وقال لافروف "موقف روسيا واضح منذ بداية الأزمة السورية ودعونا مرارا الى ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا".

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الاسد في صراعه مع المعارضة السورية، وساهمت في تغيير موازين الصراع لصالح الاسد وتحقيق انتصارات عسكرية لافتة في مختلف المناطق السورية.

وتابع لافروف "وقد شددنا مرارا على ضرورة ضمان حقوق كافة المكونات السورية وخصوصا حقوق الكورد".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكوردية ركيزتها على ثلث مساحة سوريا، وخاضت معارك مع تنظيم داعش بدعم امريكي منذ نشأتها في 2015.

واضاف لافروف "دعونا ممثلي الكورد والحكومة السورية الى بدء مفاوضات مباشرة وفقا للقوانين الدولية ومن أهمها احترام السيادة السورية ووحدة اراضيها".