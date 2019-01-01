توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، توضيحاً رد فيه على نشرته صحيفة كيهان الإيرانية بخصوص المكالمة الهاتفية بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفيما يلي نص التوضيح:

ما نشرته (كيهان) لا أساس له من الصحة

نشرت صحيفة (كيهان) الإيرانية على موقعها الإلكتروني خبراً أشارت فيه الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال مكالمة هاتفية، لتعاونه في "قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني".

إن هذه الخبر مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، وللأسف فأن بعضاً من وسائل الإعلام ينشر أخباراً مضللة كهذه، على عكس ما تضمنته المكالمة الهاتفية تماماً. إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب خلالها عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة، واكد على تهدئة الوضع، واقتصر الحديث في الاتصال الهاتفي على العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، ولم يتم التطرق، وبأي شكل من الأشكال، الى ما نشرته صحيفة (كيهان).

المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان

6 كانون الثاني (يناير) 2020