الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الالماني انه استأنف تدريب قوات البيشمركة بعد توقف بسبب التصعيد في المنطقة والناتج عن مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني.

وجاء في بيان للجيش الالماني، اليوم الاحد، ان مهمة تدريب البيشمركة تم استئنافها على يد الضباط الألمان، بالتنسيق مع شركاء برلين الدوليين، في مدينة أربيل.

وشهدت منطقة الشرق الاوسط تصعيدا حادا بعد غارة جوية امريكية قتلت فيها سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهندي المهندس، فيما قامت ايران بالرد باستهداف موقعين في العراق يستخدمهما الأمريكيون.