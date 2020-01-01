الصدر يضع مهلة لإيجاد خليفة لعبد المهدي ويسدي نصيحة للحشد

أربيل (كوردستان 24)- أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى السياسية 15 لتشكيل حكومة "قوية" قادرة على حماية العراق، ونصح الحشد الشعبي بإغلاق مقاره حتى لا تكون هدفاً لاي غارات أمريكية محتملة اذا فشلت مساعي إخراج الأمريكيين دبلوماسياً.

وقال الصدر في بيان صدر مساء الأربعاء، إن الأزمة التي عانى منها العراق قد انتهت بعد تصريحات إيرانية وأمريكية المحت الى عدم وجود نية للتصعيد.

وتابع "ما يهمني هو الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاله في فترة لا تزيد عن 15 يوماً وبلا مهاترات سياسية أو طائفية".

ودعا الصدر الى السعي الحثيث لأنهاء تواجد القوات الأمريكية، وقال "صبرنا كاد ينفد لكثرة التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح العراق".

وتابع "أدعو الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في خطاب القاه أمس إن الضربات الإيرانية على قاعدتين في العراق لم تسفر عن إصابة أي من القوات الأمريكية، وإن الضرر الناجم عنها بسيط جدا، وهي نتيجة قال إنها تظهر رغبة طهران في منع التصعيد.

وتصاعد النزاع، الموجود أصلا، بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بعدما انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت لتراجع كبير في صادراتها النفطية الحيوية.