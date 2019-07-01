ثاني متهم بحادث اغتيال الدبلوماسي التركي يقع بقبضة العدالة

اربيل (كوردستان 24)- تمكنت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان من اعتقال ثاني متهم في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي في اربيل.

ووقعت حادثة الاغتيال يوم الأربعاء عندما فتح مسلح النار على مطعم كان يتواجد فيه مساعد القنصل التركي مما أسفر عن مصرعه في الحال فضلاً عن مواطنين اثنين.

واُعتقل منفذ الهجوم - الذي وصفه الإقليم بـ"العمل الإرهابي"- في وقت سابق من اليوم وذلك بعد ساعات على تعميم صورته من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب قوات الأمن في إقليم كوردستان فإن القاتل يدعى "مظلوم داغ"، فيما ذكرت تقارير انه شقيق برلمانية كوردية معارضة في البرلمان التركي.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن "داغ" اُعتقل بعد حملة تفتيش واسعة، مشيرة إلى أن قوات الأمن عازمة على اعتقال جميع المتورطين في الحادث.

وينحدر "داغ" من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكوردية في تركيا ويبلغ من العمر 27 عاماً وكان يعمل في مطاعم ومقاهٍ بأربيل منذ نحو ستة أعوام.

وأُطيح بالقاتل من قبل قوات مكافحة الإرهاب التي أعلنت لاحقاً اعتقال ثاني متهم بالحادث الذي نددت به الحكومة الإقليمية وعواصم عديدة.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في بيان إن المتهم الثاني يدعى "محمد بيسكسز" ويكنى "دجوار" و"مامند" و"يوسف".

وتم اعتقال بيسكسز من قبل قوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن (الآسايش) وهي ذات الأجهزة التي ألقت القبض على مظلوم داغ.

وبيسكسز هو كوردي تركي ايضاً.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن حادث الاغتيال، إلا أن مراقبين وجهوا أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض صراعاً دموياً مع الدولة التركية منذ عشرات السنين.

ونفى حزب العمال الكوردستاني تلك الاتهامات. ولم توجه الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان أي تهمة ضد أي جهة.

وهذا أول حادث من نوعه يقع في إقليم كوردستان، في الوقت الذي تشن فيه تركيا غارات على معاقل حزب العمال الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من ابرز مقاتليه.

وقال متحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إن التحريات التي تجريها قوات الأمن والجهات المعنية لا تزال مستمرة.

ولم تعلن قوات الأمن عن عدد المخططين للعملية.