القوات الامنية العراقية تطلق عملية عسكرية في جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية عسكرية ضد فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.
والعملية التي بدأت صباح امس الاحد، شملت مناطق بين قضاء خورماتو التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين وناحية السعدية في قضاء خانقين – محافظة ديالى.
ونقل مراسل كوردستان 24 سوران كامران عن قائد عسكري قوله انه تم العثور على مخلفات لعناصر التنظيم، كما تمت مواجهتهم عسكريا في بعض المناطق.
واكد القائد العسكري ان القوات البرية على الارض والمؤلفة من قوات التدخل السريع العراقية تقوم بإبلاغ القوة الجوية باي تحركات مشبوهة في المنطقة.
وليش من السهل السيطرة على تلك المناطق بسبب وعورتها، حيث يتخذ عناصر داعش مقرات لهم فيها وكذلك منطلقا لهجماتها التي تكون ليلا على الغالب.
وتأتي هذه العملية بعد أن تزايدت مؤخراً تحركات وهجمات داعش في هذه المنطقة المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، ما أسفر عن تدهور الأوضاع الأمنية وتهديد سلامة المواطنين.
سوار احمد
عن تقرير لسوران كامران
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