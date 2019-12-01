القوات الامنية العراقية تطلق عملية عسكرية في جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية عسكرية ضد فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.

والعملية التي بدأت صباح امس الاحد، شملت مناطق بين قضاء خورماتو التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين وناحية السعدية في قضاء خانقين – محافظة ديالى.

ونقل مراسل كوردستان 24 سوران كامران عن قائد عسكري قوله انه تم العثور على مخلفات لعناصر التنظيم، كما تمت مواجهتهم عسكريا في بعض المناطق.